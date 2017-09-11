«Милан» и «Ювентус» следят за форвардом ПСВ Перейро

Нападающий ПСВ Гастон Перейро привлек внимание клубов Серии А. В нынешнем сезоне за 22-летним игроком наблюдают «Милан» и «Ювентус».

По информации источника, туринцы и «россонери» рассматривают возможность приобретения форварда в январе. Считается, что предложения в размере 15 миллионов евро будет достаточно для того, чтобы убедить клуб из Эйндховена продать уругвайца ближайшей зимой.

Нынешний контракт Перейро с ПСВ рассчитан до июля 2020 года. В текущем сезоне футболист провел шесть матчей, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.