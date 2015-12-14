Скаут «Манчестер Сити» наблюдал за форвардом ПСВ на матче с ЦСКА

Поединок шестого тура Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА (2:1) ознаменовался присутствием скаута «Манчестер Сити». Целью визита было наблюдение за действиями форварда красно-белых Гастона Перейро.

В течении 85-ти минут, которые уругваец провел на поле, он так и смог поучаствовать ни в одной результативной атаке своей команды. «Горожане» продолжают свое наблюдение за 20-летним игроком.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов нападающий выходил на поле в пяти встречах (лишь однажды – в основном составе) и получил одну желтую карточку.