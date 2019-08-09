Перейро: «Я посчитал, что переход в «Спартак» – не лучший шаг в моей карьере»

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал о причинах своего несостоявшегося трансфера в «Спартак» этим летом.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро, но представитель футболиста потребовал слишком большие комиссионные у москвичей. Агент не хотел, чтобы игрок переезжал в Россию.

«Спартак» и ПСВ достигли соглашения о моем трансфере, но я посчитал, что этот переход будет не лучшим шагом в моей карьере. Мне комфортно в ПСВ, и, я думаю, что исходя из спортивного принципа было лучше остаться», – сказал Перейро.