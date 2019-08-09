Перейро: «Я посчитал, что переход в «Спартак» – не лучший шаг в моей карьере»

Уже жалеет. Шюррле и Тиль-то перешли, а он свой шанс будет ждать будет как Луан.
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал о причинах своего несостоявшегося трансфера в «Спартак» этим летом.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро, но представитель футболиста потребовал слишком большие комиссионные у москвичей. Агент не хотел, чтобы игрок переезжал в Россию.
«Спартак» и ПСВ достигли соглашения о моем трансфере, но я посчитал, что этот переход будет не лучшим шагом в моей карьере. Мне комфортно в ПСВ, и, я думаю, что исходя из спортивного принципа было лучше остаться», – сказал Перейро.
- Хавбек перешел в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 футболист провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
- Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года.