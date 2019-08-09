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    Перейро: «Я посчитал, что переход в «Спартак» – не лучший шаг в моей карьере»

    Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал о причинах своего несостоявшегося трансфера в «Спартак» этим летом.

    Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро, но представитель футболиста потребовал слишком большие комиссионные у москвичей. Агент не хотел, чтобы игрок переезжал в Россию.

    «Спартак» и ПСВ достигли соглашения о моем трансфере, но я посчитал, что этот переход будет не лучшим шагом в моей карьере. Мне комфортно в ПСВ, и, я думаю, что исходя из спортивного принципа было лучше остаться», – сказал Перейро.

    • Хавбек перешел в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Sport 890

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