Вилльям Матеус - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Вилльям
|Фамилия
|Матеус
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Вилльям
|Фамилия
|Матеус
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|13
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|29.09.2022
|85' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|19.09.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.08.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|24.07.2022
|74' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.07.2022
|1' -46'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28'
|15.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|05.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|52'
|29.05.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.05.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -63'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|49'
|01.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|84' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.04.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|27'