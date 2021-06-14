Введите ваш ник на сайте
Главная
Вилльям Матеус
Трансферы
Вилльям Матеус - трансферы
Завершил карьеру
2 апреля 1990 (35)
#2 | Защитник
187 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
14.06.21 / 01.01.23
Симидзу С-Палс
Жувентуде
Свободный агент
09.01.21 / 14.06.21
Коритиба
Симидзу С-Палс
Свободный агент
02.02.17 / 09.01.21
Тулуза
Коритиба
?
31.05.16 / 30.01.17
Тулуза
Флуминенсе
Аренда
29.07.14 / 02.02.17
Палмейрас
Тулуза
?
