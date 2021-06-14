Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вилльям Матеус - трансферы

Завершил карьеру
2 апреля 1990 (35)
#2 | Защитник
187 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
14.06.21 / 01.01.23
Симидзу С-Палс
Жувентуде
Свободный агент
09.01.21 / 14.06.21
Коритиба
Симидзу С-Палс
Свободный агент
02.02.17 / 09.01.21
Тулуза
Коритиба
?
31.05.16 / 30.01.17
Тулуза
Флуминенсе
Аренда
29.07.14 / 02.02.17
Палмейрас
Тулуза
?
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
8
Карасева не позвали на сбор судей УЕФА
11:33
1
Романцев заявил, что «Спартак» из 90-х на голову сильнее нынешнего «Зенита»
10:57
8
Названы возможные причины смерти Игнатьева
10:30
1
Защитник ЦСКА может перейти в «Балтику»
10:19
1
Романцев – о врагах «Спартака»: «С каждым годом их появляется все больше»
10:05
9
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
09:52
3
Романцев высказался о назначении Карседо в «Спартак»
09:40
3
Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы
09:28
12
У Писарева возникли вопросы к «Спартаку» после трансфера Сауся
09:13
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 