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Веллисон Маллманн
Статистика
Веллисон Маллманн - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1994 (32)
#42 | Полузащитник
183 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
16
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
1 : 0
30.04.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
2 : 0
22.04.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
1 : 1
15.04.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 0
10.04.2016
Ренн
83' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
4 : 1
02.04.2016
Ницца
64' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 0
20.03.2016
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
0 : 2
12.03.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2 : 1
05.03.2016
Труа
82' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1 : 0
03.02.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1 : 1
10.01.2016
Ницца
1' - 69'
61'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
18.12.2015
Монпелье
80' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
0 : 3
04.12.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0 : 0
01.12.2015
Ницца
1' - 78'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2 : 0
28.11.2015
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 1
08.11.2015
Ницца
1' - 61'
16'
21, 68'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
1 : 2
04.11.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
0 : 0
01.11.2015
Лилль
1' - 56'
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3 : 1
24.10.2015
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 4
18.10.2015
Ницца
1' - 77'
14'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
1 : 4
27.09.2015
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
6 : 1
23.09.2015
Бордо
62' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
1 : 3
19.09.2015
Ницца
74' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0 : 1
12.09.2015
Генгам
79' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 1
29.08.2015
Ницца
81' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
2 : 1
22.08.2015
Кан
72' - 90'
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