Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Труа
Ницца - Труа: обзор матча 05 марта 2016
Ницца
05.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Труа
12'
В. Жермен
73'
М. Траоре
26'
К. Жан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Труа
82'
Замена
С. Дарбио
️️️️
К. Азамум
Замена
В. Маллманн
️️️️
М. Траоре
82'
77'
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Т. Хавьер
ГОЛ! 2:1!
М. Траоре
Пас отдал
В. Жермен
73'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
А. Плеа
60'
Желтая карточка
О. Боскальи
56'
49'
Замена
К. Мавинга
️️️️
М. Дабо
Замена
О. Боскальи
️️️️
М. Бодмер
45'
30'
Желтая карточка
М. Дабо
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Жан
Пас отдал
Б. Ниве
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
Ж. Пье
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
11
Ринкон
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
55
Кевин Гомис
ПЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
4-1-3-2
30
Кардиналь
26
Пье
24
Бодмер
25
Женевуа
21
Перейра
8
Траоре
6
Менди
6
Вальтер
14
Сери
14
Плеа
98
Жермен
4-1-2-2
1
Дрейер
35
Дабо
15
Азамум
11
Ринкон
16
Нгонгка
27
Конфа
14
Хавьер
10
Ниве
10
Жан
27
Гуйе
24
Бодмер
21
Боскальи
21
Боскальи
24
Бодмер
8
Траоре
42
Маллманн
42
Маллманн
8
Траоре
14
Плеа
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
14
Плеа
35
Дабо
17
Мавинга
17
Мавинга
35
Дабо
15
Азамум
8
Дарбио
8
Дарбио
15
Азамум
14
Хавьер
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
14
Хавьер
Остались в запасе
Ницца
Труа
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Франк Грандель
ВР
23
Денис Хюммет
ЦФ
8
Йоанн Кур
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
Остались в запасе
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
23
Денис Хюммет
ЦФ
8
Йоанн Кур
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Мохамед Браджа
Статистика матча Ницца - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Труа
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+