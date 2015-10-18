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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ницца
Ренн - Ницца: обзор матча 18 октября 2015
Ренн
18.10.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 4
Завершен
Ницца
88'
К. Гросицки
14'
М. Бодмер
53'
А. Бен Арфа
75'
М. Траоре
80'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ницца
ГОЛ! 1:4!
К. Гросицки
Пас отдал
Х. Кинтеро
88'
85'
Замена
Г. Пюэль
️️️️
А. Бен Арфа
80'
ГОЛ! 0:4!
С. Бенрахма
Пас отдал
А. Бен Арфа
77'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
В. Маллманн
75'
ГОЛ! 0:3!
М. Траоре
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
П. Энрике
72'
71'
Желтая карточка
М. Траоре
66'
Замена
М. Траоре
️️️️
В. Косьелло
Замена
М. Зеффан
️️️️
Л. Бааль
66'
Желтая карточка
Д. Сио
59'
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
52'
Желтая карточка
В. Жермен
Замена
К. Гросицки
️️️️
С. Морейра
52'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
37'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Бодмер
Пас отдал
В. Маллманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Ницца
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
20
Грэгори Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
3-2-3-2
27
Диалло
22
Арман
31
Морейра
3
Мендеш
24
Бааль
3
Дианье
6
Дукуре
5
Силла
6
Фернандес
7
Энрике
13
Сио
4-4-1-1
30
Кардиналь
21
Перейра
23
Ле Марша
24
Бодмер
26
Пье
14
Сери
42
Маллманн
6
Менди
26
Косьелло
8
Бен Арфа
98
Жермен
24
Бааль
2
Зеффан
2
Зеффан
24
Бааль
31
Морейра
11
Гросицки
11
Гросицки
31
Морейра
7
Энрике
11
Кинтеро
11
Кинтеро
7
Энрике
8
Бен Арфа
20
Пюэль
20
Пюэль
8
Бен Арфа
26
Косьелло
8
Траоре
8
Траоре
26
Косьелло
42
Маллманн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
42
Маллманн
Остались в запасе
Ренн
Ницца
16
Оливье Сорен
ВР
21
Бенжамин Андре
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
21
Бенжамин Андре
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ренн - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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