Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бордо
Ницца - Бордо: обзор матча 23 сентября 2015
Ницца
23.09.2015, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
6 : 1
Завершен
Бордо
33'
В. Жермен
42'
М. Ле Биан
52'
Н. Паллуа (АГ)
68'
А. Бен Арфа
75'
А. Бен Арфа
84'
А. Менди
6'
Я. Плашил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бордо
ГОЛ! 6:1!
А. Менди
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
84'
Замена
А. Менди
️️️️
А. Бен Арфа
77'
ГОЛ! 5:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
М. Траоре
75'
Замена
М. Траоре
️️️️
М. Ле Биан
74'
71'
Замена
Жуссие
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 4:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
М. Ле Биан
68'
Замена
В. Маллманн
️️️️
В. Косьелло
62'
56'
Замена
Д. Ролан
️️️️
В. Хазри
55'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Я. Плашил
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Н. Паллуа
52'
50'
Красная карточка
Э. Кривелли
ГОЛ! 2:1!
М. Ле Биан
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Жермен
Пас отдал
Ж. Пье
33'
14'
Желтая карточка
В. Хазри
6'
ГОЛ! 0:1!
Я. Плашил
Пас отдал
Э. Кривелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
4-3-1-2
1
Хассен
26
Пье
21
Боскальи
24
Бодмер
21
Перейра
14
Сери
6
Менди
26
Косьелло
8
Бен Арфа
8
Ле Биан
98
Жермен
4-2-4
16
Каррассо
24
Жилберт
23
Пабло
5
Паллуа
29
Пундж
18
Плашил
8
Шантом
10
Хазри
27
Кривелли
6
Савье
19
Морис-Белэй
8
Ле Биан
8
Траоре
8
Траоре
8
Ле Биан
26
Косьелло
42
Маллманн
42
Маллманн
26
Косьелло
8
Бен Арфа
19
Менди
19
Менди
8
Бен Арфа
19
Морис-Белэй
20
Жуссие
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
18
Плашил
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
18
Плашил
10
Хазри
4
Ролан
4
Ролан
10
Хазри
Остались в запасе
Ницца
Бордо
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Ницца - Бордо
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Помощники судьи:
Давид Бенеш
Жюльен Паселли
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Бордо
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+