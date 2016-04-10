Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 10 апреля 2016
Ницца
10.04.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 0
Завершен
Ренн
33'
А. Бен Арфа (П)
41'
А. Бен Арфа
56'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ренн
Замена
Д. Кэдди
️️️️
А. Плеа
90'
Замена
В. Маллманн
️️️️
Ж. Мишель Сери
83'
76'
Замена
Л. Бааль
️️️️
Ш. М'Бенге
Замена
Н. Хульт
️️️️
А. Бен Арфа
73'
69'
Замена
П. Энрике
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 3:0!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Н. Менди
56'
45'
Замена
Д. Сио
️️️️
К. Гросицки
ГОЛ! 2:0!
А. Бен Арфа
Пас отдал
В. Косьелло
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бен Арфа
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Роллан Курбис
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
36
Дориан Кэдди
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4-3-1-2
30
Кардиналь
26
Пье
44
Байссе
23
Ле Марша
21
Перейра
26
Косьелло
6
Менди
14
Сери
8
Бен Арфа
98
Жермен
14
Плеа
4-4-2
56
Костиль
29
Данзе
22
Арман
3
Дианье
12
М'Бенге
21
Андре
8
Гуркюфф
6
Фернандес
11
Гросицки
10
Дембеле
13
Бога
8
Бен Арфа
23
Хульт
23
Хульт
8
Бен Арфа
14
Плеа
36
Кэдди
36
Кэдди
14
Плеа
14
Сери
42
Маллманн
42
Маллманн
14
Сери
12
М'Бенге
24
Бааль
24
Бааль
12
М'Бенге
11
Гросицки
13
Сио
13
Сио
11
Гросицки
8
Гуркюфф
7
Энрике
7
Энрике
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Ницца
Ренн
20
Стефан Раериариманана
ЦП
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Оливье Сорен
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Роллан Курбис
Остались в запасе
20
Стефан Раериариманана
ЦП
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Ницца - Ренн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Ренн
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+