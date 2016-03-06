Эмануэле Суагер - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Эмануэле
|Фамилия
|Суагер
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Эмануэле
|Фамилия
|Суагер
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпи
|9
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|60'
|08.05.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Лацио (Рим)
|01.05.2016
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Карпи (Карпи)
|25.04.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|21.04.2016
|1' -90'
|Милан (Милан)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|87'
|16.04.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|4:1
|Дженоа (Генуя)
|09.04.2016
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|20'
|20.03.2016
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|54'
|13.03.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|28.02.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.02.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|12.02.2016
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Рома (Рим)
|36'
|03.02.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|42'
|30.01.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|24.01.2016
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:1
|Карпи (Карпи)
|79'
|17.01.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|09.01.2016
|90' -90'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|90'
|06.01.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Палермо (Палермо)