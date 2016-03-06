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    Эмануэле Суагер - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Эмануэле
    Фамилия Суагер
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпи 9 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Карпи (Карпи)
    60'
    08.05.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:3 Лацио (Рим)
    01.05.2016 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Карпи (Карпи)
    25.04.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    21.04.2016 1' -90' Милан (Милан) 0:0 Карпи (Карпи)
    87'
    16.04.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 4:1 Дженоа (Генуя)
    09.04.2016 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Карпи (Карпи)
    20'
    20.03.2016 1' -90' Верона (Верона) 1:2 Карпи (Карпи)
    54'
    13.03.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.03.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Карпи (Карпи)
    28.02.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    21.02.2016 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Карпи (Карпи)
    12.02.2016 1' -90' Карпи (Карпи) 1:3 Рома (Рим)
    36'
    03.02.2016 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Карпи (Карпи)
    42'
    30.01.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:1 Палермо (Палермо)
    24.01.2016 1' -90' Интер (Милан) 1:1 Карпи (Карпи)
    79'
    17.01.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 2:1 Сампдория (Генуя)
    09.01.2016 90' -90' Карпи (Карпи) 2:1 Удинезе (Удине)
    90'
    06.01.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Карпи (Карпи)
    20.12.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:3 Наполи (Неаполь)
    13.12.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    06.12.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Палермо (Палермо)
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