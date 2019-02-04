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    Мирко Гори - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Мирко
    Фамилия Гори
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Родной город Фрозиноне
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 3 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Наполи (Неаполь)
    80'
    20.04.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    14.04.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Интер (Милан)
    17.03.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.03.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Торино (Турин)
    03.03.2019 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.02.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Рома (Рим)
    15.02.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.02.2019 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    04.02.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Лацио (Рим)
    27.01.2019 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:4 Фрозиноне (Фрозиноне)
    81'
    20.01.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:5 Аталанта (Бергамо)
    29.12.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.12.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Милан (Милан)
    22.12.2018 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    16.12.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    24.11.2018 56' -90' Интер (Милан) 3:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    09.11.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.11.2018 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    78'
    28.10.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:3 Фрозиноне (Фрозиноне)
    21.10.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
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