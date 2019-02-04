Мирко Гори - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Гори
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фрозиноне
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Гори
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фрозиноне
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|3
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|80'
|20.04.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|14.04.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Интер (Милан)
|17.03.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.03.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Торино (Турин)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.02.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Рома (Рим)
|15.02.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|04.02.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Лацио (Рим)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:4
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|81'
|20.01.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:5
|Аталанта (Бергамо)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Милан (Милан)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|16.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.11.2018
|56' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|09.11.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|78'
|28.10.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)