Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карлос Санчес - статистика

Завершил карьеру
2 декабря 1984 (41), Монтевидео
#7 | Полузащитник
170 см
Уругвай
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
14
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
0 : 2
13.11.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
3 : 0
11.11.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 3
03.11.2022
Сантос
1' - 76'
61'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 2
26.10.2022
Сантос
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 1
23.10.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Брагантино
0 : 2
18.10.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
4 : 1
11.10.2022
Жувентуде
1' - 49'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сантос
1 : 2
06.10.2022
Атлетико Минейро
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Интернасьонал
1 : 0
01.10.2022
Сантос
1' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сантос
2 : 0
28.09.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
1 : 0
19.09.2022
Сантос
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
1 : 0
15.08.2022
Сантос
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
1 : 2
09.08.2022
Сантос
1' - 83'
47'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
02.08.2022
Флуминенсе
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 0
25.07.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
2 : 0
21.07.2022
Ботафого
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Аваи
1 : 0
17.07.2022
Сантос
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
1 : 0
11.07.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 62'
34'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
1 : 2
03.07.2022
Фламенго
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сантос
1 : 1
09.06.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 1
17.04.2022
Коритиба
Был в запасе
Главные новости
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
1
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
2
Тедеев высказался о варианте с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
6
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+