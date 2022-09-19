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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сантос
Палмейрас - Сантос: обзор матча 19 сентября 2022
Палмейрас
19.09.2022, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
77'
М. Мерентьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Сантос
90'
+5
Желтая карточка
Г. Камачо
Желтая карточка
Г. Гомес
90'
+1
82'
Замена
Р. Секо
️️️️
Л. Барбоза
Замена
Луан
️️️️
Дуду
80'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Рони
80'
ГОЛ! 1:0!
М. Мерентьель
Пас отдал
М. Серкейра
77'
Желтая карточка
Г. Менино
75'
71'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
Замена
Г. Менино
️️️️
Г. Скарпа
67'
67'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Л. Брага
67'
Замена
К. Санчес
️️️️
В. Заносело
Красная карточка
Данило
60'
Замена
М. Мерентьель
️️️️
Табата
59'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
59'
Желтая карточка
З. Рафаэль
55'
45'
+1
Желтая карточка
М. Леонардо
35'
Желтая карточка
В. Заносело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
10
Табата
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Скарпа
10
Табата
33
Рони
4-3-2-1
34
Пауло
22
Мадсон
3
Майкон
4
Бауэрман
6
Джонатан
30
Сотельдо
25
Заносело
29
Камачо
21
Барбоза
22
Брага
38
Леонардо
92
Дуду
13
Луан
13
Луан
92
Дуду
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
33
Рони
20
Атуэста
20
Атуэста
33
Рони
10
Скарпа
25
Менино
25
Менино
10
Скарпа
10
Табата
16
Мерентьель
16
Мерентьель
10
Табата
25
Заносело
7
Санчес
7
Санчес
25
Заносело
22
Брага
20
Габриэль
20
Габриэль
22
Брага
21
Барбоза
12
Секо
12
Секо
21
Барбоза
Остались в запасе
Палмейрас
Сантос
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Палмейрас - Сантос
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Сантос
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
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18 ноября
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18 ноября
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18 ноября
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Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
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5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
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