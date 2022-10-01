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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сантос
Интернасьонал - Сантос: обзор матча 01 октября 2022
Интернасьонал
01.10.2022, суббота, 21:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
23'
К. де Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Сантос
89'
Желтая карточка
Сандри
Замена
Эденилсон
️️️️
К. де Пена
89'
88'
Желтая карточка
Л. Фелипе
85'
Замена
Ауро
️️️️
Натан
85'
Замена
Л. Брага
️️️️
А. Габриэль
80'
Замена
Сандри
️️️️
Г. Камачо
78'
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
77'
Замена
G. Maia
️️️️
П. Энрике
77'
66'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Луан
Замена
L.
️️️️
Д. Кардозо
62'
Замена
А. Патрик
️️️️
Маурисио
62'
Желтая карточка
Д. Кардозо
35'
ГОЛ! 1:0!
К. де Пена
Пас отдал
Ф. Бустос
23'
2'
Желтая карточка
Г. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
4
Родриго Моледо
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
7
Карлос Санчес
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Луан
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
87
Микаэл
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
21
Ауро
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
3
Kevyson
ЦП
6
Сандри
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
2
Derick
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
3-1-1-1-4
13
Кейллер
6
Рене
44
Витао
14
Бустос
6
Габриэль
5
Кардозо
14
де Пена
4
Моледо
7
Энрике
9
Алемао
18
Маурисио
4-3-2-1
34
Пауло
23
Натан
15
Фелипе
4
Бауэрман
23
Пирес
7
Санчес
29
Камачо
30
Сотельдо
20
Габриэль
7
Луан
38
Леонардо
14
де Пена
88
Эденилсон
88
Эденилсон
14
де Пена
18
Маурисио
10
Патрик
10
Патрик
18
Маурисио
9
Алемао
31
31
9
Алемао
5
Кардозо
28
28
5
Кардозо
7
Энрике
11
11
7
Энрике
23
Натан
21
Ауро
21
Ауро
23
Натан
29
Камачо
6
Сандри
6
Сандри
29
Камачо
20
Габриэль
22
Брага
22
Брага
20
Габриэль
7
Луан
21
Барбоза
21
Барбоза
7
Луан
Остались в запасе
Интернасьонал
Сантос
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
87
Микаэл
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
12
Джон
ВР
5
Родриго Фернандес
ОП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
3
Kevyson
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
2
Derick
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
87
Микаэл
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
5
Родриго Фернандес
ОП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
3
Kevyson
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
2
Derick
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Интернасьонал - Сантос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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