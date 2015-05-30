Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Сытник - статистика

Завершил карьеру
7 июля 1984 (42), Новомосковск
#9 | Нападающий
184 см | 83 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпик
20
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Мариуполь
4 : 1
30.05.2015
Олимпик
46' - 90'
63'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Олимпик
1 : 3
23.05.2015
Волынь
68' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Олимпик
2 : 1
17.05.2015
Металлист
1' - 72'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Ворскла
3 : 1
09.05.2015
Олимпик
68' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Олимпик
0 : 0
04.05.2015
Металлург
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
4 : 1
26.04.2015
Олимпик
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Олимпик
0 : 5
19.04.2015
Днепр
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Металлург
4 : 2
11.04.2015
Олимпик
1' - 64'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Шахтер
6 : 0
15.03.2015
Олимпик
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Олимпик
0 : 1
08.03.2015
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Заря
5 : 1
28.02.2015
Олимпик
65' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Олимпик
1 : 1
06.12.2014
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Олимпик
2 : 1
29.11.2014
Черноморец
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Олимпик
3 : 2
22.11.2014
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Волынь
4 : 0
09.11.2014
Олимпик
66' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлист
0 : 0
02.11.2014
Олимпик
1' - 58'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлург
2 : 2
18.10.2014
Олимпик
1' - 73'
53'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Олимпик
1 : 0
04.10.2014
Карпаты
1' - 60'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Днепр
5 : 0
22.09.2014
Олимпик
55' - 90'
75'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Олимпик
3 : 2
13.09.2014
Металлург
1' - 86'
60'
22'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Говерла
0 : 1
30.08.2014
Олимпик
79' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо К
0 : 0
09.08.2014
Олимпик
79' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Олимпик
1 : 0
03.08.2014
Заря
67' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Черноморец
4 : 0
26.07.2014
Олимпик
1' - 73'
48'
Главные новости
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
2
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
1
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
5
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
83
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
1
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+