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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Волынь
Олимпик - Волынь: обзор матча 23 мая 2015
Олимпик
23.05.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Волынь
60'
В. Лысенко
23'
Э. Бикфалви
72'
М. Бабатунде
75'
А. Кобахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Волынь
90'
+2
Желтая карточка
Д. Козьбан
90'
+2
Замена
Г. Шиш
️️️️
В. Полевой
88'
Замена
Р. Никитюк
️️️️
Т. Парцвания
Желтая карточка
В. Лебедь
82'
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Кобахидзе
Пас отдал
Э. Бикфалви
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Бабатунде
Замена
А. Сытник
️️️️
Ш. Иса
68'
ГОЛ! 1:1!
В. Лысенко
Пас отдал
И. Семенина
60'
58'
Желтая карточка
Т. Парцвания
46'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Р. Мемешев
Замена
И. Семенина
️️️️
М. Драченко
46'
Желтая карточка
А. Дитятьев
38'
Замена
И. Тищенко
️️️️
В. Доронин
34'
33'
Желтая карточка
В. Полевой
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
М. Бабатунде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
23
Шериф Иса
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
44
Евгений Цымбалюк
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
33
Юрий Бровченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
6
Денис Галенков
ЦФ
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
57
Роман Воробей
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Махарадзе
4
Гришко
54
Дитятьев
15
Лебедь
7
Драченко
8
Доронин
99
Гошкодеря
11
Моха
23
Иса
7
Лысенко
92
Кадымян
3-5-1-1
13
Кичак
14
Полевой
3
Парцвания
5
Жунич
30
Кобахидзе
79
Бабатунде
89
Политыло
31
Шабанов
11
Шарпар
10
Бикфалви
7
Мемешев
23
Иса
9
Сытник
9
Сытник
23
Иса
7
Драченко
18
Семенина
18
Семенина
7
Драченко
8
Доронин
19
Тищенко
19
Тищенко
8
Доронин
3
Парцвания
26
Никитюк
26
Никитюк
3
Парцвания
14
Полевой
16
Шиш
16
Шиш
14
Полевой
7
Мемешев
89
Козьбан
89
Козьбан
7
Мемешев
Остались в запасе
Олимпик
Волынь
6
Денис Галенков
ЦФ
33
Юрий Бровченко
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦЗ
72
Игорь Литовка
ВР
57
Роман Воробей
ЦЗ
35
Богдан Шуст
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
6
Денис Галенков
ЦФ
33
Юрий Бровченко
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦЗ
72
Игорь Литовка
ВР
Остались в запасе
57
Роман Воробей
ЦЗ
35
Богдан Шуст
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Олимпик - Волынь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Олимпик
Новости команд
Все
Олимпик
Волынь
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
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2021.05.23 16:48
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Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
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