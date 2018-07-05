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Яя Туре
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
9
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
4 марта
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
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Яя Туре - статьи
#42 | Полузащитник
Имя
Яя
Фамилия
Туре
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
13 мая 1983 (39 лет)
Рост
191
Вес
87
Стоимость:
€ 1,00
млн
Статистика
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Статьи
Посты
05.07.2018 15:50
Эвра болеет за «Енисей». Обалдеть
И требует не подвести его в следующем сезоне.
4
04.05.2018 20:00
Туре уходит из «Ман Сити». Смотрите, что он вытворял
Девять безумных голов ивуарийца за «МС».
12
24.01.2017 22:40
Месси предложат пятилетний контракт. «Челси» интересуется Фернандесом. Дайджест событий дня
Бушманов стал новым тренером молодежной сборной. Яя Туре отказался от Китая. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
24.01.2017 18:30
Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отказался ехать в Китай, придумав этому интересное объяснение. «Бомбардир» рассказывает, почему звезды мирового футбола иногда выбирают игру вместо кучи денег.
14
19.11.2016 21:55
Месси подхватил инфекцию. Туре дважды забил за «Ман Сити». Дайджест событий дня
Игроки «Луча-Энергии» вышли на игру ФНЛ с 20-минутным опозданием. Кураньи посетил фанатскую трибуну «Динамо». «Томь» может бойкотировать матч против «Крыльев». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
04.11.2016 21:00
Виллаш-Боаш воссоединился с Халком в Китае. Туре извинился перед «Манчестер Сити». Дайджест событий дня
У «Зенита» новые кадровые проблемы. Дзагоев продолжает лечиться. Жулиано снова попал в команду недели от УЕФА. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
7
04.11.2016 09:50
Витсель, Фернандиньо, Туре и еще 7 крутых игроков, у которых истекают контракты
Зимнее трансферное окно близко. «Бомбардир» собрал топовых футболистов, которых можно купить по минимальной цене.
4
29.09.2016 22:45
«Ростов» может остаться без денег. Смолов получил травму. Дайджест событий дня
Самолет Роналду попал в аварию. «Легия» сыграет с «Реалом» без болельщиков. Яя Туре отреагировал на проявление расизма. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
27.09.2016 23:24
Варди рассказал о том, как он пил водку. Сэм Эллардайс покинул сборную Англии. Дайджест событий дня
Яя Туре недоволен решение ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом. Джейми Варди рассказал о том, как он пил водку, растворяя в ней Skittles. Сэм Эллардайс был уличен в коррупции и покинул сборную Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
21.09.2016 21:12
Газзаев не сомневается в своей победе на выборах. УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы. Дайджест событий дня
«Барселона» собирается приобрести Дарио Срна. Валерий Газзаев не сомневается в том, что станет президентом РФС. Дмитрий Селюк теперь воюет с Пепом Гвардиолой. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
21.09.2016 16:00
Пеп стоп. Как агент поругался с Гвардиолой и оставил Яя Туре без футбола
Хосеп Гвардиола в пух и прах разругался с Дмитрием Селюком – агентом звезды «Манчестер Сити» Яя Туре, услугами которого в этом сезоне Пеп активно пренебрегает. «Бомбардир» решил разобраться с ситуации и выяснить, кто же все-таки прав: Селюк, Гвардиола или сам ивуарийский полузащитник.
5
03.09.2016 16:40
«Гениальный менеджер принял решение». Как Яя Туре остался без футбола
Список игроков «Манчестер Сити», которые не подошли Гвардиоле, казался огромным. Но на флажке трансферного окна пристроили в другие команды почти всех. Лишь Яя Туре не удалось найти новое место работы. Теперь же ивуариец остался вне заявки на Лигу чемпионов. «Бомбардир» рассказывает, как звездный футболист может остаться без всего.
6
02.09.2016 22:25
«Локомотив» надеется продлить контракт с Миранчуком, Черчесов отпраздновал день рождения. Дайджест событий дня.
Яя Туре не включен в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет на новом стадионе с «Торпедо», «Валенсия» представила Гарая. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
25.07.2016 10:00
Смена позиций. Кого переделает Гвардиола в «Ман Сити»
«Манчестер Сити» – главный фаворит сезона в английской Премьер-лиге по версии букмекеров, но трансферная кампания команды Пепа Гвардиолы пока что не впечатляет. «Бомбардир» прикидывает, как может выглядеть «Сити» в новом сезоне, помня о любви Пепа к переделыванию амплуа игроков.
3
19.05.2016 11:09
Южноамериканцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться
«Залежи» молодых талантов в Южной Америке не ограничиваются Аргентиной и Бразилией. «Бомбардир» провел ревизию молодежных ресурсов других стран Южной Америки, дополнив предыдущие подборки.
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