«Гениальный менеджер принял решение». Как Яя Туре остался без футбола

Список игроков «Манчестер Сити», которые не подошли Гвардиоле, казался огромным. Но на флажке трансферного окна пристроили в другие команды почти всех. Лишь Яя Туре не удалось найти новое место работы. Теперь же ивуариец остался вне заявки на Лигу чемпионов. «Бомбардир» рассказывает, как звездный футболист может остаться без всего.

Яя Туре ближайший год будет только тренироваться. Играть у Гвардиолы ивуариец сможет только по большим праздникам. Похоже, это устраивает всех. Только для дальнейшего продолжения карьеры решение остаться в «Сити» станет для футболиста фатальным.

«Спасибо за эти блестящие десять лет», – прощался с любимым клубом голкипер Джо Харт. Насри, Мангала, Бони – все они отправились в аренду в команды приличного уровня. До последнего в напряжении держала лишь фигура Яя Туре, попавшего в список «отказников». Гвардиола видит центр поля своей команды думающим и стремительным. Грузный Туре не подходит под такие запросы. Но покинуть «Манчестер Сити» ему не удалось.

Трансферное окно завершилось, а клуб сразу дал свой ответ на ситуацию с Туре. Яя, у которого остался еще целый сезон по контракту, не стали включать в заявку на Лигу чемпионов. «Это решение принял гениальный менеджер современности Пеп Гвардиола. Даже если Яя будет оставаться вне игры и в матчах Премьер-лиги, он продолжит усердно работать на тренировках. Вы увидите образцовое поведение», – рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк. Но есть ощущение, что в этих словах скрывается большое оправдание. Яя Туре, понимавшего никчемность дальнейших перспектив в «Манчестере», просто отказались брать остальные команды.

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У ивуарийца слишком большие запросы в плане финансов и турнирных ожиданий. Яя не отправится играть в команду уровня «Селтика», как сделал его брат. Потому что даже в Шотландии найдется перспективная молодежь, которая оставит лучшее впечатление за меньшие деньги. Туре уже 33 года. Сейчас он способен показывать качественную игру рядом со звездными партнерами. Они и отработают, где надо, и за ускользающим мячом добегут. Но у Гвардиолы надо постоянно перемещаться, иметь хорошую физическую форму и скоростные способности. Яя Туре – игрок, полностью отвергнутый такими задумками испанского специалиста.

«Туре по-прежнему является одним из лучших полузащитников современности», – говорит уже бывший тренер «Интера» Роберто Манчини. Конечно, ивуариец все еще входит в топ, но показать свой настоящий уровень способен только в подходящих условиях. Деньги, неприкосновенность и большие победы – три самых важных аспекта в карьере Туре, в разное время выходившие на первый план. Пеп Гвардиола – человек, который не будет уделять много внимания одному футболисту. Без всякой причины наставник оставлял в запасе «Барселоны» много забивавшего Златана Ибрагимовича. Ситуация с Туре, возможно, будет похожа на тот случай, завершившийся громким скандалом.

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Однако исход здесь будет другой. Сторона Туре свою позицию высказала четко. Оставшийся год по контракту Яя проведет в «Манчестер Сити» и не будет высказывать недовольство. Фактически же это означает, что футболист останется без футбола на целый сезон. Роман Широков, проведя полгода в ЦСКА, довольствовался редкими выходами на замену, после чего решил завершить карьеру и уйти в любительский футбол. Туре предстоит выдержать в подвешенном состоянии вдвое больший срок, не растеряв кондиций и мастерства. Характер ивуарийца наверняка ему поможет. Вот только может случиться, что следующим летом у Туре вообще не останется вариантов для продолжения игры.

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