Эвра болеет за «Енисей». Обалдеть

И требует не подвести его в следующем сезоне.

«Всем привет, это Патрис Эвра. Я люблю футбол! Я бы хотел пожелать ФК «Енисей» из Красноярска… Извините за мой русский акцент, он не идеален. Удачи! Вперед! Вперед! Вперед! Не расслабляйтесь! Не забывайте, я люблю эту игру! Вперед «Енисей»! Я верю в вас! Не подведите меня!» – такую тираду за полминуты выдал Патрис Эвра в поддержку новичка РФПЛ – красноярского «Енисея». И добавил «спасибо» на русском языке.

Патрису Эвра сейчас 37 лет, и он без клуба. Предыдущие полгода отыграл за «Вест Хэм». Француз активно ведет инстаграм для своих 4,3 млн подписчиков и обновляет его практически каждый день.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 июля 2018 г.

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