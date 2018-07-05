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    Эвра болеет за «Енисей». Обалдеть


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    Голосов: 1
    05.07.2018 15:50
    И требует не подвести его в следующем сезоне.

    «Всем привет, это Патрис Эвра. Я люблю футбол! Я бы хотел пожелать ФК «Енисей» из Красноярска… Извините за мой русский акцент, он не идеален. Удачи! Вперед! Вперед! Вперед! Не расслабляйтесь! Не забывайте, я люблю эту игру! Вперед «Енисей»! Я верю в вас! Не подведите меня!» – такую тираду за полминуты выдал Патрис Эвра в поддержку новичка РФПЛ – красноярского «Енисея». И добавил «спасибо» на русском языке.

    Патрису Эвра сейчас 37 лет, и он без клуба. Предыдущие полгода отыграл за «Вест Хэм». Француз активно ведет инстаграм для своих 4,3 млн подписчиков и обновляет его практически каждый день.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fourfourtwo.com
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +545

      T_REX 6 июля 2018, 08:59

      Эвра в Енисей, а Туре в Тамбов бабки нужны пенсам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol 5 июля 2018, 17:47

      От души !!!! Лучших напутствий невозможно представить)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 5 июля 2018, 16:33

      Что за новый тренд?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Евгений Агеев 5 июля 2018, 17:09

      Футбольный клуб с лучшим Твиттер-аккаунтом в РФПЛ (теперь уже точно).

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