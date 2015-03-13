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    Тимур Раимов - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Тимур
    Отчество Сиреневич
    Фамилия Раимов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июня 1996 (26 лет)
    Рост 170
    Вес 60
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 11 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 77' -90' 2:4 Мордовия (мол) (Саранск)
    80'
    23.05.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    14.05.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.05.2015 65' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    90'
    03.05.2015 74' -90' Уфа (мол) (Уфа) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    23.04.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    17.04.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    06.04.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    21.03.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    13.03.2015 85' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    08.03.2015 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 1:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    07.12.2014 90' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    03.12.2014 46' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    29.11.2014 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.11.2014 53' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.11.2014 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    25.10.2014 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    19.10.2014 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    26.09.2014 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    23.08.2014 68' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    17.08.2014 73' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    14.08.2014 85' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    08.08.2014 81' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
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