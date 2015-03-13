|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|77' -90'
|2:4
|Мордовия (мол) (Саранск)
|80'
|23.05.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|14.05.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2015
|65' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|90'
|03.05.2015
|74' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|23.04.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|17.04.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|06.04.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|21.03.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.03.2015
|85' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|07.12.2014
|90' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.12.2014
|46' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.11.2014
|53' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|26.09.2014
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|23.08.2014
|68' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|17.08.2014
|73' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|14.08.2014
|85' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|08.08.2014
|81' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)