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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Мордовия (мол)
Кубань (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 08 марта 2015
Кубань (мол)
08.03.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
7'
С. Каретник
31'
А. Чубукин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Мордовия (мол)
90'
Замена
М. Гуйганов
️️️️
Т. Аббакумов
82'
Замена
Д. Абрамов
️️️️
А. Чубукин
Замена
М. Лаук
️️️️
В. Погосян
78'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
В. Тюфяков
78'
67'
Замена
А. Теняев
️️️️
В. Адаев
55'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
46'
Замена
А. Аскеров
️️️️
М. Дональд
45'
Замена
А. Шинкаренко
️️️️
Л. Эбесилио
Желтая карточка
В. Шевченко
31'
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Чубукин
22'
Желтая карточка
И. Крутов
ГОЛ! 1:0!
С. Каретник
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Вардан Погосян
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Митчелл Дональд
ОП
34
Игорь Крутов
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Кубань (мол)
82
Максим Замышляев
ВР
67
Николай Костенко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
91
Антон Моисеев
ЦП
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
Мордовия (мол)
71
Илья Камалихин
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
3-1-5-1
12
Шевченко
24
Джамалутдинов
40
Журавлев
24
Клещенко
8
Якуба
31
Каретник
89
Тюфяков
17
Погосян
17
Коновалов
22
Завезен
10
Майрович
4-1-3-1-1
35
Калюжный
44
Чубукин
42
Усов
40
Перендиа
17
Озманов
20
Дональд
34
Крутов
49
Аббакумов
6
Эбесилио
9
Адаев
48
Маланьин
89
Тюфяков
78
Пономарёв
78
Пономарёв
89
Тюфяков
17
Погосян
10
Лаук
10
Лаук
17
Погосян
44
Чубукин
7
Абрамов
7
Абрамов
44
Чубукин
9
Адаев
45
Теняев
45
Теняев
9
Адаев
49
Аббакумов
33
Гуйганов
33
Гуйганов
49
Аббакумов
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
6
Эбесилио
58
Шинкаренко
58
Шинкаренко
6
Эбесилио
20
Дональд
71
Аскеров
71
Аскеров
20
Дональд
Остались в запасе
Кубань (мол)
Мордовия (мол)
82
Максим Замышляев
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
67
Николай Костенко
ВР
63
Александр Куртеян
ЦФ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
65
Алексей Ларин
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
71
Илья Камалихин
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
82
Максим Замышляев
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
67
Николай Костенко
ВР
63
Александр Куртеян
ЦФ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
Остались в запасе
53
Тимур Раимов
ЦП
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
65
Алексей Ларин
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
71
Илья Камалихин
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Кубань (мол) - Мордовия (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Мордовия (мол)
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
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