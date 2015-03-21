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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
Мордовия (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 21 марта 2015
Мордовия (мол)
21.03.2015, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
90'
Т. Аббакумов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
ГОЛ! 1:0!
Т. Аббакумов
90'
86'
Замена
Н. Подъячев
️️️️
А. Мостовой
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Дональд
85'
Замена
Д. Ларин
️️️️
В. Адаев
75'
Замена
А. Шинкаренко
️️️️
Л. Эбесилио
75'
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
А. Аскеров
58'
56'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Д. Анисимов
46'
Замена
М. Лобанцев
️️️️
И. Лантратов
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Н. Хайкин
46'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
42'
Желтая карточка
И. Крутов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Митчелл Дональд
ОП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
96
Денис Анисимов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Денис Клюев
Мордовия (мол)
71
Илья Камалихин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
7
Денис Абрамов
ЦФ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
39
Никита Подъячев
ЦФ
3-1-4-2
12
Хайкин
44
Чубукин
17
Озманов
42
Усов
20
Дональд
33
Гуйганов
71
Аскеров
6
Эбесилио
34
Крутов
9
Адаев
91
Яковлев
3-2-3-1
22
Лантратов
15
Шадрин
54
Соловьёв
44
Логунов
5
Никитин
96
Смирнов
7
Чуканов
21
Миранчук
77
Мостовой
96
Анисимов
9
Адаев
50
Ларин
50
Ларин
9
Адаев
6
Эбесилио
58
Шинкаренко
58
Шинкаренко
6
Эбесилио
20
Дональд
48
Маланьин
48
Маланьин
20
Дональд
71
Аскеров
49
Аббакумов
49
Аббакумов
71
Аскеров
12
Хайкин
35
Калюжный
35
Калюжный
12
Хайкин
77
Мостовой
39
Подъячев
39
Подъячев
77
Мостовой
96
Анисимов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
96
Анисимов
22
Лантратов
22
Лобанцев
22
Лобанцев
22
Лантратов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Локомотив (мол)
71
Илья Камалихин
ВР
7
Денис Абрамов
ЦФ
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
74
Павел Ковалёв
ВР
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
71
Илья Камалихин
ВР
7
Денис Абрамов
ЦФ
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
Остались в запасе
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
74
Павел Ковалёв
ВР
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Сухов
(Нижний Новгород)
Стадион:
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