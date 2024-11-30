Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Мельников - статистика

Слуцк
Завершил карьеру
28 февраля 1997 (29), Москва
#11 | Нападающий
188 см | 73 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слуцк
22
3
3
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Слуцк
0 : 1
30.11.2024
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Минск
0 : 1
23.11.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 0
09.11.2024
Сморгонь
55' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
2 : 0
02.11.2024
Слуцк
1' - 70'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
2 : 0
19.10.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.10.2024
Слуцк
1' - 71'
21'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
21.09.2024
Слуцк
57' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 0
13.09.2024
Шахтер
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
0 : 0
01.09.2024
Слуцк
1' - 57'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 0
23.08.2024
Витебск
1' - 81'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Слуцк
1 : 0
11.08.2024
Торпедо-БелАЗ
1' - 52'
6'
52'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
1 : 2
03.08.2024
Слуцк
1' - 90'
8'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
1 : 4
07.07.2024
Слуцк
1' - 90'
66'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
1 : 0
30.06.2024
Минск
1' - 84'
64'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
4 : 1
21.06.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 5
15.06.2024
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
6 : 0
31.05.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Слуцк
2 : 0
21.05.2024
Неман
1' - 69'
33'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
1 : 4
17.05.2024
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
11.05.2024
Слуцк
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 0
04.05.2024
Славия-Мозырь
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
1' - 74'
3'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
1' - 71'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
1' - 75'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
60' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
1 : 1
17.03.2024
Гомель
Был в запасе
Главные новости
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
Вчера, 21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
Вчера, 20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
Вчера, 19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
Вчера, 19:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+