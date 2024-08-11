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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Торпедо-БелАЗ
Слуцк - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 11 августа 2024
Слуцк
11.08.2024, воскресенье, 15:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
6'
К. Цепенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Торпедо-БелАЗ
Желтая карточка
Н. Былинкин
79'
76'
Замена
S. Ruban
️️️️
М. Скавыш
66'
Замена
А. Ковалев
️️️️
А. Ксенофонтов
66'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
В. Побудей
66'
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Залеский
66'
Замена
И. Бурко
️️️️
И. Руцкий
Красная карточка
Н. Мельников
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Цепенков
Пас отдал
Н. Мельников
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Слуцк
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
12
Былинкин
77
Юрин
28
Михнюк
27
Курлович
16
Семенов
9
Сычев
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-1-3-1
16
Абрамович
19
Руцкий
27
Нечаев
13
Залеский
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Премудров
80
Ксенофонтов
10
Шукуров
30
Побудей
15
Скавыш
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
30
Побудей
10
Шарковский
10
Шарковский
30
Побудей
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
15
Скавыш
14
14
15
Скавыш
13
Залеский
25
Василевич
25
Василевич
13
Залеский
Остались в запасе
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Слуцк - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
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