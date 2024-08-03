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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Слуцк
Гомель - Слуцк: обзор матча 03 августа 2024
Гомель
03.08.2024, суббота, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Слуцк
32'
А. Потапенко
8'
Н. Мельников
48'
В. Курлович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Слуцк
90'
+4
Желтая карточка
Н. Былинкин
Замена
С. Матвейчик
️️️️
В. Яцкевич
88'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
А. Рылач
88'
82'
Желтая карточка
В. Курлович
78'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
И. Юрин
71'
Желтая карточка
В. Сычев
Замена
Е. Трояков
️️️️
И. Заяц
65'
Замена
К. Ермакович
️️️️
М. Дроздов
61'
48'
ГОЛ! 1:2!
В. Курлович
Пас отдал
С. Пушняков
ГОЛ! 1:1!
А. Потапенко
32'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мельников
Пас отдал
К. Цепенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
87
Олег Ковалев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
3-2-1-2-2
44
Клещук
4
Ращеня
27
Дроздов
16
Заяц
22
Шевченко
15
Яцкевич
42
Абдуллахи
17
Потапенко
2
Рылач
11
Эффаге
11
Антилевский
2-2-2-2-2
30
Брановец
12
Былинкин
77
Юрин
27
Курлович
28
Михнюк
16
Семенов
9
Сычев
78
Ковалевич
9
Пушняков
11
Мельников
37
Цепенков
16
Заяц
30
Трояков
30
Трояков
16
Заяц
15
Яцкевич
3
Матвейчик
3
Матвейчик
15
Яцкевич
2
Рылач
37
Давискиба
37
Давискиба
2
Рылач
27
Дроздов
8
Ермакович
8
Ермакович
27
Дроздов
77
Юрин
23
Яроцкий
23
Яроцкий
77
Юрин
Остались в запасе
Гомель
Слуцк
21
Александр Нечаев
ВР
87
Олег Ковалев
ВР
Главный тренер
Андрей Горовцов
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
17
Илья Тишуров
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
87
Олег Ковалев
ВР
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
17
Илья Тишуров
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Гомель - Слуцк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
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