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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Нафтан
Слуцк - Нафтан: обзор матча 30 ноября 2024
Слуцк
30.11.2024, суббота, 14:10
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Нафтан
24'
А. Сучков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Нафтан
85'
Желтая карточка
М. Кингу
Замена
И. Тишуров
️️️️
В. Курлович
76'
Желтая карточка
Н. Былинкин
62'
61'
Замена
А. Суша
️️️️
М. Колядко
46'
Замена
Е. Кресс
️️️️
Х. Бадоев
Замена
М. Сачковский
️️️️
В. Сычев
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Сучков
Пас отдал
Р. Папарига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
52
Егор Кресс
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Брановец
20
Мартьянов
4
Карпеня
15
Рум
28
Михнюк
29
Дубинец
27
Курлович
9
Сычев
9
Пушняков
78
Ковалевич
37
Цепенков
3-2-1-2-1
13
Харитонович
44
Санников
23
Кингу
79
Бадоев
5
Лебедев
3
Кучинский
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
9
Сычев
74
Сачковский
74
Сачковский
9
Сычев
27
Курлович
17
Тишуров
17
Тишуров
27
Курлович
79
Бадоев
52
Кресс
52
Кресс
79
Бадоев
7
Колядко
4
Суша
4
Суша
7
Колядко
Остались в запасе
Слуцк
Нафтан
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Слуцк - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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