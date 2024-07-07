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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Слуцк
Нафтан - Слуцк: обзор матча 07 июля 2024
Нафтан
07.07.2024, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Слуцк
81'
Н. Былинкин (АГ)
27'
В. Сычев
57'
С. Пушняков
66'
О. Омиртаев
76'
О. Омиртаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Слуцк
Замена
Е. Шедько
️️️️
Е. Кресс
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Н. Былинкин
81'
76'
ГОЛ! 0:4!
О. Омиртаев
Пас отдал
С. Пушняков
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Сучков
70'
66'
ГОЛ! 0:3!
О. Омиртаев
Пас отдал
Н. Мельников
Желтая карточка
А. Лебедев
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
С. Пушняков
Пас отдал
В. Курлович
Замена
️️️️
А. Драбатович
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Сычев
Пас отдал
Н. Былинкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
15
Андрей Рум
ПЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
3-1-1-3-1
13
Харитонович
5
Лебедев
79
Бадоев
44
Санников
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
2-3-2-1-1
30
Брановец
12
Былинкин
77
Юрин
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
9
Сычев
8
Русак
9
Пушняков
11
Мельников
88
Драбатович
88
Драбатович
17
Сучков
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Сучков
52
Кресс
14
Шедько
14
Шедько
52
Кресс
Остались в запасе
Нафтан
Слуцк
16
Дмитрий Сай
ВР
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
16
Денис Садовский
ВР
15
Андрей Рум
ПЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
15
Андрей Рум
ПЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Нафтан - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
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