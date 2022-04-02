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    Илья Поликутин - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Андреевич
    Фамилия Поликутин
    Команда Металлург Л
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 193
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург Л 10 0 0 2 0
    Кубань 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Томь (Томск) 2:2 Металлург Л (Липецк)
    15.05.2022 1' -90' Металлург Л (Липецк) 1:2 Факел (Воронеж)
    11.05.2022 1' -90' Металлург Л (Липецк) 1:3 Торпедо (Москва)
    23'
    07.05.2022 1' -82' Балтика (Калининград) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    30.04.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:2 Металлург Л (Липецк)
    23.04.2022 1' -90' Металлург Л (Липецк) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    16.04.2022 7' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    67'
    10.04.2022 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    06.04.2022 1' -46' Текстильщик (Иваново) 1:2 Металлург Л (Липецк)
    02.04.2022 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:3 Алания (Владикавказ)
    26.03.2022 82' -90' Спартак-2 (Москва) 3:2 Металлург Л (Липецк)
    19.03.2022 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 0:2 Кубань (Краснодар)
    12.03.2022 87' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Металлург Л (Липецк)
    21.08.2021 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Кубань (Краснодар)
    14.08.2021 1' -89' Кубань (Краснодар) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    08.08.2021 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:2 Кубань (Краснодар)
    31.07.2021 1' -89' Кубань (Краснодар) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    88'
    25.07.2021 Был в запасе Кубань (Краснодар) 0:2 Велес (Москва)
    17.07.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:2 Кубань (Краснодар)
    10.07.2021 Был в запасе Кубань (Краснодар) 1:2 Торпедо (Москва)
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