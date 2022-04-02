Илья Поликутин - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Поликутин
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Имя
|Илья
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Поликутин
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|10
|0
|0
|2
|0
|Кубань
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Металлург Л (Липецк)
|15.05.2022
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|11.05.2022
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|23'
|07.05.2022
|1' -82'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|30.04.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|23.04.2022
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|16.04.2022
|7' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|67'
|10.04.2022
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|06.04.2022
|1' -46'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|02.04.2022
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:3
|Алания (Владикавказ)
|26.03.2022
|82' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:2
|Металлург Л (Липецк)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|Кубань (Краснодар)
|12.03.2022
|87' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|21.08.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|14.08.2021
|1' -89'
|Кубань (Краснодар)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|08.08.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Кубань (Краснодар)
|31.07.2021
|1' -89'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|88'
|25.07.2021
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|0:2
|Велес (Москва)
|17.07.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:2
|Кубань (Краснодар)
|10.07.2021
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Торпедо (Москва)