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Илья Поликутин
Статистика
Илья Поликутин - статистика
Завершил карьеру
11 сентября 1994 (32), Краснодар
#3 | Защитник
194 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
10
0
0
2
0
Кубань
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Металлург Л
1 : 2
15.05.2022
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Металлург Л
1 : 3
11.05.2022
Торпедо
1' - 90'
23'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0 : 0
07.05.2022
Металлург Л
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Велес
1 : 2
30.04.2022
Металлург Л
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Металлург Л
1 : 0
23.04.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
16.04.2022
Металлург Л
7' - 90'
67'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Металлург Л
0 : 0
10.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
1 : 2
06.04.2022
Металлург Л
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Металлург Л
0 : 3
02.04.2022
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
3 : 2
26.03.2022
Металлург Л
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Металлург Л
0 : 2
19.03.2022
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
2 : 1
12.03.2022
Металлург Л
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
21.08.2021
Кубань
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Кубань
1 : 0
14.08.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Алания
3 : 2
08.08.2021
Кубань
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Кубань
1 : 2
31.07.2021
Спартак-2
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Кубань
0 : 2
25.07.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
2 : 2
17.07.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Кубань
1 : 2
10.07.2021
Торпедо
Был в запасе
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