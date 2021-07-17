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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Кубань
Енисей - Кубань: обзор матча 17 июля 2021
Енисей
17.07.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 2
Завершен
Кубань
27'
В. Кичин (П)
63'
В. Кичин (П)
6'
В. Алейников
34'
В. Алейников (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Кубань
Желтая карточка
А. Скворцов
90'
+1
85'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Гурфов
Замена
С. Чибисов
️️️️
А. Надольский
83'
Желтая карточка
Е. Песиков
75'
Замена
А. Скворцов
️️️️
М. Лаук
73'
Замена
Е. Песиков
️️️️
Н. Глушков
73'
71'
Замена
А. Дышеков
️️️️
А. Козлов
68'
Желтая карточка
В. Алейников
64'
Желтая карточка
Е. Гапон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Кичин
63'
60'
Замена
К. Климов
️️️️
Н. Абдоков
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Ломакин
59'
55'
Желтая карточка
Н. Абдоков
54'
Желтая карточка
И. Эдиев
Желтая карточка
А. Зотов
51'
34'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Алейников
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кичин
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Алейников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Александр Алферов
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
4-1-2-3
1
Опарин
19
Гарбуз
2
Кичин
15
Цховребов
13
Марков
64
Ланин
21
Зотов
90
Ломакин
10
Лаук
18
Надольский
19
Глушков
3-3-2-1-1
1
Климович
81
Сидоров
5
Эдиев
30
Таказов
22
Рыбин
38
Алейников
33
Гапон
36
Гурфов
10
Петров
99
Абдоков
32
Козлов
10
Лаук
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Лаук
19
Глушков
9
Песиков
9
Песиков
19
Глушков
18
Надольский
14
Чибисов
14
Чибисов
18
Надольский
90
Ломакин
8
Иванов
8
Иванов
90
Ломакин
32
Козлов
33
Дышеков
33
Дышеков
32
Козлов
36
Гурфов
87
Безденежных
87
Безденежных
36
Гурфов
99
Абдоков
90
Климов
90
Климов
99
Абдоков
Остались в запасе
Енисей
Кубань
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Александр Алферов
1
Юрий Нестеренко
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Кубань
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
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20.05.2026
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Информация о матче
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