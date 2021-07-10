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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Торпедо
Кубань - Торпедо: обзор матча 10 июля 2021
Кубань
10.07.2021, суббота, 17:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо
85'
И. Петров (П)
22'
В. Адаев
88'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Торпедо
90'
+3
Замена
А. Кравчук
️️️️
И. Енин
88'
ГОЛ! 1:2!
И. Лебеденко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Петров
85'
Замена
К. Климов
️️️️
А. Козлов
80'
Желтая карточка
И. Петров
78'
71'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Султонов
70'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Калмыков
64'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
В. Адаев
Замена
А. Дышеков
️️️️
В. Алейников
61'
Замена
А. Гурфов
️️️️
А. Шульгин
46'
Замена
И. Петров
️️️️
О. Шалаев
46'
45'
+2
Желтая карточка
И. Темников
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Адаев
Пас отдал
И. Темников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
99
Нури Абдоков
АП
19
Алексей Шульгин
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-4-2-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
30
Таказов
5
Эдиев
33
Гапон
38
Алейников
18
Шалаев
22
Рыбин
99
Абдоков
19
Шульгин
32
Козлов
4-2-1-2-1
16
Ботнарь
11
Темников
99
Евдокимов
5
Шумских
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
28
Султонов
9
Адаев
90
Калмыков
38
Алейников
33
Дышеков
33
Дышеков
38
Алейников
19
Шульгин
36
Гурфов
36
Гурфов
19
Шульгин
18
Шалаев
10
Петров
10
Петров
18
Шалаев
32
Козлов
90
Климов
90
Климов
32
Козлов
9
Адаев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
9
Адаев
28
Султонов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
28
Султонов
90
Калмыков
10
Лебеденко
10
Лебеденко
90
Калмыков
35
Енин
21
Кравчук
21
Кравчук
35
Енин
Остались в запасе
Кубань
Торпедо
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Ника Гиголаев
ПП
91
Даниил Баринов
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Ника Гиголаев
ПП
91
Даниил Баринов
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Кубань - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Кубань
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