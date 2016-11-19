Хаваж Аушев - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Хаваж
|Отчество
|Исаевич
|Фамилия
|Аушев
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Хаваж
|Отчество
|Исаевич
|Фамилия
|Аушев
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|22
|0
|0
|5
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|12.05.2017
|1' -65'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|06.05.2017
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.04.2017
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|64' 90'
|07.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|70'
|04.03.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.12.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|84' 90'
|25.11.2016
|1' -82'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|19.11.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|05.11.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.10.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|53'
|14.10.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.10.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.09.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|37'
|17.09.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.09.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|26.08.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|80'
|20.08.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|14.08.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.08.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|28'
|01.08.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)