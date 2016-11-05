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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
ЦСКА (мол) - Амкар (мол): обзор матча 05 ноября 2016
ЦСКА (мол)
05.11.2016, суббота, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
3 : 0
Завершен
Амкар (мол)
29'
Т. Жамалетдинов
48'
И. Олейников
77'
И. Ферапонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
83'
Замена
Д. Аржевитин
️️️️
А. Красильников
82'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Чухланцев
Замена
С. Евтушенко
️️️️
К. Леонов
80'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
Р. Кривулькин
77'
ГОЛ! 3:0!
И. Ферапонтов
77'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Т. Жамалетдинов
75'
70'
Замена
М. Жуковский
️️️️
Г. Енев
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Станисавлевич
67'
Замена
Н. Титов
️️️️
Т. Пухов
63'
61'
Желтая карточка
М. Кондрашов
51'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
Г. Бурков
ГОЛ! 2:0!
И. Олейников
48'
ГОЛ! 1:0!
Т. Жамалетдинов
29'
28'
Желтая карточка
Р. Вазитдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
49
Никита Титов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Кырнац
19
Кривулькин
92
Станисавлевич
99
Алибеков
4
Маклаков
18
Кучаев
61
Леонов
80
Хосонов
19
Олейников
7
Пухов
75
Жамалетдинов
4-1-4-1
71
Красильников
24
Мосунов
59
Бурков
29
Гусейнов
97
Аушев
91
Филиппов
96
Чухланцев
68
Краев
46
Енев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
7
Пухов
49
Титов
49
Титов
7
Пухов
92
Станисавлевич
26
Анисимов
26
Анисимов
92
Станисавлевич
75
Жамалетдинов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
75
Жамалетдинов
19
Кривулькин
89
Неплюев
89
Неплюев
19
Кривулькин
61
Леонов
2
Евтушенко
2
Евтушенко
61
Леонов
59
Бурков
34
Кондрашов
34
Кондрашов
59
Бурков
46
Енев
53
Жуковский
53
Жуковский
46
Енев
96
Чухланцев
92
Смирнов
92
Смирнов
96
Чухланцев
71
Красильников
16
Аржевитин
16
Аржевитин
71
Красильников
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Амкар (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
61
Александр Мелехов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
61
Александр Мелехов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Октябрь
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