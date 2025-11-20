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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Игорь Калинин
Новости
€ 500 тыс
Игорь Калинин - новости
Сочи
11 ноября 1995 (30)
#13 | Защитник
185 см | 75 кг
Россия | Украина
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Фото
«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
4 июля
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
21 июня
2
Российский игрок покинет греческий клуб после вылета из Суперлиги
16 июня
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
2025.11.20 10:25
Экс-игрок «Факела» и «Ростова» Калинин нашел себе клуб в Европе
2025.09.12 09:25
Российский защитник перейдет в чемпионат Греции
2025.09.10 10:15
1
«Ростов» намерен избавиться от двух игроков
2025.06.13 23:56
1
Фото
Вылетевший «Факел» расстался еще с 3 игроками
2025.05.27 10:20
1
Видео
Калинин из «Факела» – о пенальти в матче с «Пари НН»: «Мне что, отрезать руку?»
2025.05.17 22:35
Калинин из «Факела» раскрыл клуб, где начнет следующий сезон: «Больше в аренды ездить не буду»
2025.05.07 12:19
2
Калинин из «Факела» – о жесте Вендела: «Зачем вестись на провокации?»
2025.03.09 15:53
7
«Нам ничего нельзя, им все можно!»: Калинин из «Факела» – во время матча с «Зенитом»
2025.03.08 20:32
17
Калинин из «Факела» возмущен судейством: «Если не хотят нас видеть в РПЛ, пусть напрямую скажут, зачем мучить пацанов?»
2025.03.03 00:06
7
Видео
Калинин из «Факела» усомнился в пенальти в пользу «Локо»: «Нам говорили, что это не рука»
2024.11.09 18:09
3
Калинин из «Факела» объяснил, почему нельзя считать «Зенит» позором российского футбола
2024.10.28 12:32
7
Калинин объяснил, в чем сила «Факела»
2024.10.27 10:06
Калинин из «Факела» пытался подраться с болельщиками после матча с «Пари НН»
2024.09.15 15:25
4
Защитника «Факела» оштрафовали за порчу микрофона «Матч ТВ»
2024.08.08 15:51
Фото
«Факел» продлил аренду защитника «Ростова»
2024.07.12 12:42
Три клуба РПЛ борются за защитника «Ростова»
2024.07.11 15:07
2
Защитник Калинин ответил на критику игры «Факела» и назвал его народной командой
2024.05.29 13:29
2
Фото
Шесть футболистов покинули «Факел»
2024.05.28 16:37
6
Калинин: «Краснодар» сейчас не тот – стал играть намного проще»
2024.04.22 22:40
Калинин из «Факела» назвал лучшего форварда РПЛ
2024.04.21 13:06
«Зенит» может подписать игрока «Факела» на замену Круговому
2024.01.22 17:24
11
Ташуев прокомментировал отказ игрока «Факела» выходить на замену
2023.12.17 11:53
Калинин из «Факела» ответил Зареме – она раскритиковала поле в Воронеже
2023.10.29 12:15
2
Организаторы премии «Джентльмен года» пригрозили лишить Калинина шансов на награду за его отказ выходить на замену
2023.10.25 18:18
«Факел» обнародовал решение по защитнику, отказавшемуся выходить на замену в игре с «Оренбургом»
2023.10.24 17:59
4
1
2
Главные новости
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
2
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
5
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
9
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
6
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
48
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
7
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