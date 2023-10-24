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    • «Факел» обнародовал решение по защитнику, отказавшемуся выходить на замену в игре с «Оренбургом»

    «Факел» обнародовал решение по защитнику, отказавшемуся выходить на замену в игре с «Оренбургом»

    «Факел» опубликовал заявление по поводу ситуации с Игорем Калининым.

    • Защитник отказался выходить на замену в субботнем матче с «Оренбургом» (2:1).
    • Футболиста отстранили от тренировок.
    • Калинин арендован «Факелом» у «Ростова».

    «Сегодня прошло общее собрание команды под руководством генерального директора клуба. Игрок принeс извинения всей команде и тренерскому штабу за эмоциональное и непрофессиональное поведение.

    Общее решение команды и тренеров – вернуть Игоря Калинина к тренировочному процессу и ограничиться штрафными санкциям в соответствии с контрактом футболиста», – говорится в заявлении.

    Сам Калинин так прокомментировал произошедшее.

    «Я был не прав, я признал это на собрании. Принeс извинения команде, тренерам. И хочу выразить благодарность коллективу за то, что от меня не отвернулись и приняли извинения.

    Буду работать, чтобы принести пользу клубу», – заявил 27-летний игрок.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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    24.10.2023 17:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +73

      TIMOTHY 24 октября, 21:42

      Непонятная тема вообще то! А вам штраф и выгнать...что именно этому предшествовало молчок... извинился ну да..а куда с подводной лодки..в Воронеже и так очень все мутно в клубе,думаю неспроста он вспылил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 24 октября, 20:34

      Не катит. Показал своё гнилое нутро, пошёл нахер. Шанс на исправление конечно можно дать, но в другом клубе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +181

      biber ru 24 октября, 20:01

      «Был не прав! Вспылил! Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить, искупить. Всё! Ушёл»

      1
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      Рейтинг: +2700

      Январь 59 24 октября, 19:44

      После таких поступков у игроков начинается черная полоса в карьере. Таких примеров масса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 18:30

      Зачем внутренние дела на общее обозрение вынесли , непонятно.

      4
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      Рейтинг: +208

      ugc-gaming > Алексей З 24 октября, 19:18

      Чтобы другим не повадно было, наверное

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      ugc-gaming > ugc-gaming 24 октября, 19:19

      хотя штраф такое себе наказание за неуважение к клубу и тренеру

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Алимпаша-Геримов-yandex 24 октября, 18:23

      Зря Факел уволил Семибратова

      0
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