«Факел» обнародовал решение по защитнику, отказавшемуся выходить на замену в игре с «Оренбургом»

«Факел» опубликовал заявление по поводу ситуации с Игорем Калининым.

Защитник отказался выходить на замену в субботнем матче с «Оренбургом» (2:1).

Футболиста отстранили от тренировок.

Калинин арендован «Факелом» у «Ростова».

«Сегодня прошло общее собрание команды под руководством генерального директора клуба. Игрок принeс извинения всей команде и тренерскому штабу за эмоциональное и непрофессиональное поведение.

Общее решение команды и тренеров – вернуть Игоря Калинина к тренировочному процессу и ограничиться штрафными санкциям в соответствии с контрактом футболиста», – говорится в заявлении.

Сам Калинин так прокомментировал произошедшее.

«Я был не прав, я признал это на собрании. Принeс извинения команде, тренерам. И хочу выразить благодарность коллективу за то, что от меня не отвернулись и приняли извинения.

Буду работать, чтобы принести пользу клубу», – заявил 27-летний игрок.