«Факел» обнародовал решение по защитнику, отказавшемуся выходить на замену в игре с «Оренбургом»

«Факел» опубликовал заявление по поводу ситуации с Игорем Калининым.
- Защитник отказался выходить на замену в субботнем матче с «Оренбургом» (2:1).
- Футболиста отстранили от тренировок.
- Калинин арендован «Факелом» у «Ростова».
«Сегодня прошло общее собрание команды под руководством генерального директора клуба. Игрок принeс извинения всей команде и тренерскому штабу за эмоциональное и непрофессиональное поведение.
Общее решение команды и тренеров – вернуть Игоря Калинина к тренировочному процессу и ограничиться штрафными санкциям в соответствии с контрактом футболиста», – говорится в заявлении.
Сам Калинин так прокомментировал произошедшее.
«Я был не прав, я признал это на собрании. Принeс извинения команде, тренерам. И хочу выразить благодарность коллективу за то, что от меня не отвернулись и приняли извинения.
Буду работать, чтобы принести пользу клубу», – заявил 27-летний игрок.
Источник: телеграм-канал «Факела»