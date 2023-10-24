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  • «Факел» обнародовал решение по защитнику, отказавшемуся выходить на замену в игре с «Оренбургом»

«Факел» обнародовал решение по защитнику, отказавшемуся выходить на замену в игре с «Оренбургом»

24 октября 2023, 17:59
4

«Факел» опубликовал заявление по поводу ситуации с Игорем Калининым.

  • Защитник отказался выходить на замену в субботнем матче с «Оренбургом» (2:1).
  • Футболиста отстранили от тренировок.
  • Калинин арендован «Факелом» у «Ростова».

«Сегодня прошло общее собрание команды под руководством генерального директора клуба. Игрок принeс извинения всей команде и тренерскому штабу за эмоциональное и непрофессиональное поведение.

Общее решение команды и тренеров – вернуть Игоря Калинина к тренировочному процессу и ограничиться штрафными санкциям в соответствии с контрактом футболиста», – говорится в заявлении.

Сам Калинин так прокомментировал произошедшее.

«Я был не прав, я признал это на собрании. Принeс извинения команде, тренерам. И хочу выразить благодарность коллективу за то, что от меня не отвернулись и приняли извинения.

Буду работать, чтобы принести пользу клубу», – заявил 27-летний игрок.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Калинин Игорь
Комментарии (4)
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Алим Терек
1698161038
Зря Факел уволил Семибратова
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Январь 59
1698165885
После таких поступков у игроков начинается черная полоса в карьере. Таких примеров масса.
Ответить
biber.ru
1698166899
«Был не прав! Вспылил! Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить, искупить. Всё! Ушёл»
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Fialet
1698168879
Не катит. Показал своё гнилое нутро, пошёл нахер. Шанс на исправление конечно можно дать, но в другом клубе.
Ответить
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