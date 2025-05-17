Калинин из «Факела» – о пенальти в матче с «Пари НН»: «Мне что, отрезать руку?»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался после матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

Нижегородцы сравняли счет с пенальти.

«Факел» идет в РПЛ последним.

Команда досрочно вылетела из РПЛ.

«Обидно. У «Пари НН» ни одного момента и до удаления, и после. Не говорю, что пенальти несправедливый, мне попало в руку. Но мне куда еe деть? Отрезать? Я же не могу как оловянный солдатик прыгать.

Боселли меня тоже не хотел бить локтем, но это фол. Не знаю, мне нечего сказать», – сказал Калинин.