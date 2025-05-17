Калинин из «Факела» – о пенальти в матче с «Пари НН»: «Мне что, отрезать руку?»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался после матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).
- Нижегородцы сравняли счет с пенальти.
- «Факел» идет в РПЛ последним.
- Команда досрочно вылетела из РПЛ.
«Обидно. У «Пари НН» ни одного момента и до удаления, и после. Не говорю, что пенальти несправедливый, мне попало в руку. Но мне куда еe деть? Отрезать? Я же не могу как оловянный солдатик прыгать.
Боселли меня тоже не хотел бить локтем, но это фол. Не знаю, мне нечего сказать», – сказал Калинин.
Источник: «Чемпионат»