Организаторы премии «Джентльмен года» пригрозили лишить Калинина шансов на награду за его отказ выходить на замену

Газета «Комсомольская правда» – организатор ежегодной футбольной премии «Джентльмен года» – обратила внимание на инцидент с защитником «Факела» Игорем Калининым.

Калинин попал в итоговую тройку соискателей награды.

В последнем туре РПЛ Игорь отказался выходить на замену.

Помимо Калинина в итоговую тройку соискателей «Джентльмена года» попал Антон Миранчук. 3-й претендент будет оглашен через неделю.

«Поступок Калинина, конечно, будет учтен жюри нашего конкурса. Сколь неожиданным было появление Игоря в «джентльменской гонке», столь же внезапно он может потерять все практические шансы на приз», – написали организаторы.