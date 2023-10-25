Организаторы премии «Джентльмен года» пригрозили лишить Калинина шансов на награду за его отказ выходить на замену

Газета «Комсомольская правда» – организатор ежегодной футбольной премии «Джентльмен года» – обратила внимание на инцидент с защитником «Факела» Игорем Калининым.
- Калинин попал в итоговую тройку соискателей награды.
- В последнем туре РПЛ Игорь отказался выходить на замену.
- Помимо Калинина в итоговую тройку соискателей «Джентльмена года» попал Антон Миранчук. 3-й претендент будет оглашен через неделю.
«Поступок Калинина, конечно, будет учтен жюри нашего конкурса. Сколь неожиданным было появление Игоря в «джентльменской гонке», столь же внезапно он может потерять все практические шансы на приз», – написали организаторы.
- Премия «Джентльмен года» вручается с 1994 года.
- Действующий обладатель – динамовец Даниил Фомин.
- Трижды награда доставалась легионерам: Андрею Воронину (2011), Андрею Диканю (2012), Халку (2014).
Источник: «Комсомольская правда»