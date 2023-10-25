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  • Организаторы премии «Джентльмен года» пригрозили лишить Калинина шансов на награду за его отказ выходить на замену

Организаторы премии «Джентльмен года» пригрозили лишить Калинина шансов на награду за его отказ выходить на замену

25 октября 2023, 18:18

Газета «Комсомольская правда» – организатор ежегодной футбольной премии «Джентльмен года» – обратила внимание на инцидент с защитником «Факела» Игорем Калининым.

  • Калинин попал в итоговую тройку соискателей награды.
  • В последнем туре РПЛ Игорь отказался выходить на замену.
  • Помимо Калинина в итоговую тройку соискателей «Джентльмена года» попал Антон Миранчук. 3-й претендент будет оглашен через неделю.

«Поступок Калинина, конечно, будет учтен жюри нашего конкурса. Сколь неожиданным было появление Игоря в «джентльменской гонке», столь же внезапно он может потерять все практические шансы на приз», – написали организаторы.

  • Премия «Джентльмен года» вручается с 1994 года.
  • Действующий обладатель – динамовец Даниил Фомин.
  • Трижды награда доставалась легионерам: Андрею Воронину (2011), Андрею Диканю (2012), Халку (2014).

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Факел Калинин Игорь
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