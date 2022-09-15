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    Игорь Калинин - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Олегович
    Фамилия Калинин
    Команда Факел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Спартак 3:2 Факел Россия. Премьер-лига, 19 тур
    03.03.2023 1' - 90' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Факел (Воронеж)
    90'
    16.11.2022 1' -90' Факел (Воронеж) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    19.10.2022 58' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Спартак (Москва)
    90'
    29.09.2022 46' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    15.09.2022 46' -90' Спартак (Москва) 3:0 Факел (Воронеж)
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