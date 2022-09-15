Игорь Калинин - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Калинин
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Калинин
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Спартак
|3:2
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|03.03.2023
|1' - 90'
|Факел
|1:1
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|90'
|16.11.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.10.2022
|58' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|90'
|29.09.2022
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|46' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)