Калинин из «Факела» пытался подраться с болельщиками после матча с «Пари НН»

Защитник «Факела» Игорь Калинин вступил в перепалку с болельщиками после матча 8-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0). С некоторыми из них игрок пытался подраться.

«Так защитник отреагировал на критику и плевок с трибуны в сторону игроков, стоявших возле щитов.

Игорь перелез через ограждение и нанес несколько ударов по воздуху в направлении болельщиков. Оттаскивать футболиста от толпы пришлось стюардам, сотрудникам и другим воронежцам», – сообщил инсайдер Иван Карпов в телеграме.

«Факел» идет в РПЛ последним.

Калинин в «Факеле» с 2022 года.

Игорь сыграл впервые за месяц с небольшим.

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