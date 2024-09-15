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    • Калинин из «Факела» пытался подраться с болельщиками после матча с «Пари НН»

    Калинин из «Факела» пытался подраться с болельщиками после матча с «Пари НН»

    Защитник «Факела» Игорь Калинин вступил в перепалку с болельщиками после матча 8-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0). С некоторыми из них игрок пытался подраться.

    «Так защитник отреагировал на критику и плевок с трибуны в сторону игроков, стоявших возле щитов.

    Игорь перелез через ограждение и нанес несколько ударов по воздуху в направлении болельщиков. Оттаскивать футболиста от толпы пришлось стюардам, сотрудникам и другим воронежцам», – сообщил инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • «Факел» идет в РПЛ последним.
    • Калинин в «Факеле» с 2022 года.
    • Игорь сыграл впервые за месяц с небольшим.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 15:25
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1726407430
    Калинин решил, что он такой же крутой, как Эрик Кантона. ))) **
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    BAIv
    1726408111
    Надо было на поле все силы оставлять. Калинин экономил на драку.
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1726416733
    СПАРТАК-БАРДАК РОССИЙСКОГО ФУТБОЛ...гнилой колектив
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1726473586
    Позору российского футбола - Факелу - место в пердиве. Куда они так уверенно стремятся.
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