Калинин из «Факела» раскрыл клуб, где начнет следующий сезон: «Больше в аренды ездить не буду»

Защитник «Факела» Игорь Калинин не останется в Первой лиге в случае вылета воронежцев из РПЛ.
«Будущее? Вернусь в «Ростов», у меня год контракта остался. Больше в аренды ездить не буду.
Я не слабее тех, кто сейчас в «Ростове». Это все отмечают. Вернусь и больше ни в какие аренды не поеду. Буду доказывать свою состоятельность. С травмами разобрался. Останусь в «Ростове», а там будем смотреть», – сказал Калинин.
- 29-летний игрок стоит 750 тысяч евро.
- Аренда Калинина в «Факел» длится с 2022 года.
- «Ростов» купил Игоря в 2021 году у «Урала» за 600 тысяч евро.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова