Калинин из «Факела» раскрыл клуб, где начнет следующий сезон: «Больше в аренды ездить не буду»

Защитник «Факела» Игорь Калинин не останется в Первой лиге в случае вылета воронежцев из РПЛ.

«Будущее? Вернусь в «Ростов», у меня год контракта остался. Больше в аренды ездить не буду.

Я не слабее тех, кто сейчас в «Ростове». Это все отмечают. Вернусь и больше ни в какие аренды не поеду. Буду доказывать свою состоятельность. С травмами разобрался. Останусь в «Ростове», а там будем смотреть», – сказал Калинин.