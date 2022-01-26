Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Артем Галаджан
Новости
Артем Галаджан - новости
Завершил карьеру
22 мая 1998 (28), Новороссийск
#57 | Нападающий
180 см | 71 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Воспитанник «Локомотива» Галаджан перешел из «Нижнего Новгорода» в «Томь»
2022.01.26 23:40
«Нижний Новгород» объявил об уходе четырех игроков
2021.12.17 13:51
Фото
Галаджан перешел из «Локомотива» в «Нижний Новогород»
2020.09.03 13:46
1
Фото
Официально: Галаджан перешел из «Локомотива» в «Ротор»
2020.01.25 11:33
«Ротор» может арендовать у «Локомотива» Галаджана
2020.01.06 11:15
«Локомотив» второй год подряд отдал Галаджана в аренду в «Оренбург»
2019.07.26 20:35
Фото
Дзюба, Ракицкий, Жирков и Рассказов – в сборной 24-го тура РПЛ по версии InStat
2019.04.22 13:40
19
Фото
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива»
2018.08.28 15:12
4
Форвард «Локомотива» Галаджан находится на просмотре в «Ростове»
2018.02.03 16:31
4
Видео
Геркус: «Задача «Локомотива» – быть в пятерке и наигрывать молодежь»
2017.08.10 09:46
2
Мещеряков: «Локомотив» возьмет Дзюбу, если он согласится на существенное понижение зарплаты»
2017.07.31 07:31
25
Молодежное первенство. «Локомотив» дома выиграл у «Оренбурга»
2017.05.12 14:55
Спортивный директор «Локомотива»: «Галаджан каждый день чему-то учится у Ари и Фарфана»
2017.04.20 16:37
5
Галаждан, Баринов и Лысов будут работать с «Локомотивом» на третьем сборе
2017.02.11 16:35
1
Старший тренер молодежной сборной России Бушманов посетил сбор «Локомотива»
2017.02.06 22:26
Галаджан: «Приятно, что удалось забить первый гол за «Локомотив»
2017.01.20 08:15
5
Товарищеский матч. «Локомотив» в контрольном матче проиграл «Базелю»
2017.01.19 19:57
6
Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче
2016.11.18 01:51
20
Галактионов рассказал, почему не взял Галаджана на ЧМ-2015
2015.10.27 13:46
Нападающий «Локомотива» попал в список самых перспективных футболистов мира
2015.10.08 01:02
3
Главные новости
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
1
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
1
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
7
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
44
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
7
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+