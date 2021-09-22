Артем Галаджан - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Галаджан
|Команда
|Томь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Галаджан
|Команда
|Томь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2021
|72' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|22.09.2021
|64' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)