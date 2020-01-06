«Ротор» может арендовать у «Локомотива» Галаджана

Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан может продолжить карьеру в «Роторе».

По информации «Матч ТВ», волгоградский клуб рассчитывает арендовать 21-летнего футболиста до конца текущего сезона.

При этом «Ротор» отказался от подписания защитника «Ислочи» Лайонела Адамса, под вопросом переход в команду бывшего хавбека «Спартака-2» Данила Полубояринова, который последние полгода провел в белорусском «Энергетике-БГУ».

С лета 2018 года Галаджан выступает за «Оренбург» на правах аренды.

В активе форварда 16 матчей, три гола и один ассист.

«Ротор» – лидер текущего розыгрыша ФНЛ.

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