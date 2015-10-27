Галактионов рассказал, почему не взял Галаджана на ЧМ-2015

Главный тренер юношеской сборной России (U-17) Михаил Галактионов высказался относительно решения не вызывать форварда «Локомотива» Артема Галаджана для участия в чемпионате мира-2015, который сейчас проходит в Чили. По словам специалиста, 17-летний нападающий таким образом был наказан.



– Артем Галаджан из «Локомотива» попал в список главных мировых талантов по версии The Guardian, а на чемпионат мира в составе вашей команды не поехал.



– Раз он не попал в состав – значит, на то были веские причины. Наказания без вины не бывает. А что касается рейтинга талантов, мы руководствуемся официальной информацией. Сегодня в РФС лежат бумаги из УЕФА и ФИФА. В первой говорится, что Махатадзе попал в символическую сборную чемпионата Европы, во второй – отмечены три игрока нашей сборной на чемпионате мира. Фамилии футболиста, которая прозвучала в вашем вопросе, в этих списках нет, – сказал Галактионов.