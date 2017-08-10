Геркус: «Задача «Локомотива» – быть в пятерке и наигрывать молодежь»

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил футболистов своей команды, которые смогли свести встречу с «Рубином» в Казани к ничейному результату. Он также поделился мнением об успешном старте сезона для железнодорожников.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» закончился со счетом 1:1. «Локомотив» лидирует в чемпионате России вместе с «Зенитом», набрав 13 очков. Казанцы занимают девятую строчку с семью очками.

– Мы спасли матч. Ребята отборолись до конца. Замены перевернули ход встречи. Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия, спасли игру. По эмоциям матч просто сумасшедший. «Рубин» на последних минутах отошел назад. Молодые ребята подвинули к воротам защитную линию, так что гол был вопросом времени. Все играли друг за друга. Это командный успех.

– В чем секрет сумасшедшего старта «Локомотива»?

– Мы готовились, мы сплочены и двигаемся к цели. Нас еще узнают, как говорит «Казанка». Продолжаем погоню за лидером и не даем ему оторваться.

– Кверквелия перешел в «Локомотив» из «Рубина». У него были свои счеты с казанской командой?

– Нам забил наш воспитанник, «Рубину» – их бывший футболист. Драма чувствовалась.

– Расскажите, как приглашали Кверквелию в «Локомотив».

– Мы искали варианты. Соломон на тот момент не играл, но очень хотел вернуться на поле. Это один из лучших центральных защитников чемпионата, если не лучший. Сначала была аренда, а затем полноценный трансфер. Он хотел остаться в «Локомотиве», так что все прозаично.

– Какие задачи стоят перед «Локомотивом», учитывая удачный старт?

– Задача – быть в пятерке и наигрывать молодежь. То, что мы сейчас делаем, это прекрасно. Идем согласно выбранной линии.