Дзюба, Ракицкий, Жирков и Рассказов – в сборной 24-го тура РПЛ по версии InStat

Телеканал «Матч ТВ» в своем твиттере опубликовал сборную 24-го тура РПЛ по версии InStat.

В команду недели вошли четыре футболиста «Зенита», два игрока «Локомотива» и по одному представителю «Краснодара», «Спартака», ЦСКА, тульского «Арсенала» и «Оренбурга».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Николай Рассказов («Спартак»), Бенедикт Хеведес («Локомотив»), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков (оба – «Зенит»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Арсенал» Т).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Артем Галаджан («Оренбург»).