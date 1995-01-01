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    Дзюба, Ракицкий, Жирков и Рассказов – в сборной 24-го тура РПЛ по версии InStat

    Телеканал «Матч ТВ» в своем твиттере опубликовал сборную 24-го тура РПЛ по версии InStat.

    В команду недели вошли четыре футболиста «Зенита», два игрока «Локомотива» и по одному представителю «Краснодара», «Спартака», ЦСКА, тульского «Арсенала» и «Оренбурга».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Николай Рассказов («Спартак»), Бенедикт Хеведес («Локомотив»), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков (оба – «Зенит»).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Арсенал» Т).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Артем Галаджан («Оренбург»).

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1077

      ухоженный крокодил 19 минут назад

      Вообще считаю весь Зенит в этом туре+Сафонов.

      0
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      Рейтинг: +135

      Вальдемар IV > ухоженный крокодил 12 минут назад

      вечно лазурные дарасы любят + с кем-то=секас

      0
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    • ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 31 минуту назад

      Круто)))

      -1
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      Рейтинг: +3561

      3a zenit 41 минуту назад

      вообще не понимаю тех кто уже приписал Зениту чемпионство,ещё 18 очков которые можно просрать в момент.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +135

      Вальдемар IV > 3a zenit 38 минут назад

      дюков не допустит этого

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      richi 50 минут назад

      Жирков за что? Вся острота в атаке шла по флангу Смольникова, да и Рамиреса сдержать не так просто.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10

      УхоВанГога 1 час назад

      3 из 4 защиткика забили по голу вот их и выбрали,совпадение? не думаю)

      1
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      Рейтинг: +689

      GermanVo 1 час назад

      Краснодар так бился, такую игру интересную показал и поставили только вратаря. Бред какой-то.

      2
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      ...
      Рейтинг: +135

      Вальдемар IV > GermanVo 37 минут назад

      немытые из себя барсу строят думают 10 забили бы, и только вратарь помог минимального поражения достичь, а как по мне пускать два от полена который не забивал с осени это не повод ли для дубля.

      -1
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      Рейтинг: +1077

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Если бы не Сафонов, жепа у Краснодара, была бы красной.
      Здесь они угодали.

      1
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      Рейтинг: +135

      Вальдемар IV > ухоженный крокодил 36 минут назад

      ну голубых бомжей только это интересует, как ушел молло некому жарить эрнани

      -1
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      Рейтинг: +1077

      ухоженный крокодил > Вальдемар IV 21 минуту назад

      Посмотри порно для голубых, либо старых, либо страшных людей.
      Это поубавит твои аппетиты.
      А для тебя в самый раз.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +135

      Вальдемар IV > ухоженный крокодил 13 минут назад

      вытащи изо рта куй мой и скажи нормально и скобок поменьше, а то за ними обычно боль скрывают

      0
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      Рейтинг: +4140

      84aivengo 1 час назад

      против анжи и енисея грех там не быть....

      1
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      Рейтинг: +16909

      Боцман59rus 2 часа назад

      Что за травма у Коли?

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