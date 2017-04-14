Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шон Баркер - статистика

Завершил карьеру
19 сентября 1982 (44)
#25 | Защитник
188 см | 80 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бертон Альбион
1 : 2
14.04.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
1 : 1
24.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
0 : 0
21.02.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бертон Альбион
2 : 1
18.02.2017
Норвич Сити
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
4 : 1
11.02.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бертон Альбион
2 : 1
04.02.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
0 : 2
01.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
28.01.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
1 : 0
21.01.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бертон Альбион
0 : 2
14.01.2017
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 1
02.01.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ротерхэм
1 : 2
29.12.2016
Бертон Альбион
90' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.12.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
26.11.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
3 : 0
19.11.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
2 : 0
21.10.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бертон Альбион
2 : 0
01.10.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
1 : 1
27.09.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Норвич Сити
3 : 1
24.09.2016
Бертон Альбион
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бертон Альбион
0 : 1
17.09.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Фулхэм
1 : 1
13.09.2016
Бертон Альбион
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 0
26.08.2016
Дерби Каунти
90' - 90'
Главные новости
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
3
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
42
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+