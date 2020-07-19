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Антонито
Статистика
Антонито - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1987 (38)
#2 | Полузащитник
174 см | 64 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
2 : 0
19.07.2020
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
3 : 1
16.07.2020
Вальядолид
32' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0 : 1
11.07.2020
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
2 : 1
07.07.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 0
04.07.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0 : 0
01.07.2020
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
1 : 1
26.06.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1 : 1
23.06.2020
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
20.06.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
0 : 0
17.06.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
1 : 2
13.06.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
2 : 1
15.02.2020
Вальядолид
90' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
1 : 1
08.02.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
01.02.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
0 : 1
26.01.2020
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
0 : 0
18.01.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2 : 2
03.01.2020
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
1 : 1
21.12.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 0
03.11.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
5 : 1
29.10.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
2 : 0
26.10.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
0 : 0
06.10.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
2 : 0
21.09.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 1
15.09.2019
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
2 : 0
31.08.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал
1 : 1
24.08.2019
Вальядолид
80' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 2
18.08.2019
Вальядолид
1' - 55'
40'
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