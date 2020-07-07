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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вальядолид
Валенсия - Вальядолид: обзор матча 07 июля 2020
Валенсия
07.07.2020, вторник, 20:30
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
30'
М. Гомес
89'
Л. Кан Ин
47'
В. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вальядолид
Желтая карточка
Г. Гедеш
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Кан Ин
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
89'
84'
Замена
Х. Санчес
️️️️
К. Перес
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Герреро
83'
Замена
Д. Васс
️️️️
А. Флоренци
76'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
75'
Желтая карточка
А. Герреро
72'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
64'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
К. Солер
64'
Замена
М. Вальехо
️️️️
К. Гамейро
64'
59'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
А. Бен Арфа
59'
Замена
С. Рамирес
️️️️
В. Гарсия
59'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Э. Унал
47'
ГОЛ! 1:1!
В. Гарсия
46'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Феде
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
К. Гамейро
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
2
Антонито
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-3-2-2
1
Хауме
3
Паулиста
4
Дьякаби
24
Флоренци
7
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
3
Герреро
9
Гамейро
9
Гомес
3-3-2-2
1
Масип
22
Кико
12
Фернандес
22
Мартинес
6
Феде
71
Перес
2
Антонито
8
Бен Арфа
20
Рубио
20
Унал
17
Гарсия
9
Гамейро
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Гамейро
7
Солер
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Солер
24
Флоренци
10
Васс
10
Васс
24
Флоренци
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
3
Герреро
90
Черышев
90
Черышев
3
Герреро
8
Бен Арфа
14
Эрвияс
14
Эрвияс
8
Бен Арфа
71
Перес
15
Санчес
15
Санчес
71
Перес
6
Феде
4
Алькарас
4
Алькарас
6
Феде
20
Унал
14
Гвардиола
14
Гвардиола
20
Унал
17
Гарсия
19
Рамирес
19
Рамирес
17
Гарсия
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
14
Ферран Торрес
ПВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
19
Тони Вилья
ЛВ
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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