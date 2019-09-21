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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Вальядолид
Вильярреал - Вальядолид: обзор матча 21 сентября 2019
Вильярреал
21.09.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
77'
С. Касорла (П)
89'
Х. Онтиверос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Вальядолид
ГОЛ! 2:0!
Х. Онтиверос
Пас отдал
С. Чуквуэзе
89'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Касорла
77'
60'
Желтая карточка
Ф. Барба
Желтая карточка
В. Иборра
45'
+3
Желтая карточка
Х. Кинтилья
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
2
Антонито
ЦП
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Ануар
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
4-3-1-2
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
6
Кинтилья
7
Пенья
99
Ангисса
8
Касорла
10
Иборра
16
Гомес
7
Морено
70
Бакка
4-3-1-2
1
Масип
23
Порро
22
Салису
22
Кико
93
Барба
2
Антонито
21
Мичел
4
Алькарас
20
Плано
19
Рамирес
14
Гвардиола
Остались в запасе
Вильярреал
Вальядолид
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Вильярреал - Вальядолид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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